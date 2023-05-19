В I квартале 2023 года «Герофарм» увеличил выпуск инсулина на 30%

В 2022 году биотехнологическая компания «Герофарм» выпустила 7,4 млн упаковок инсулина, что на 68% выше, чем в 2021 году. Объем производства продолжает расти и в 2023 году: за первые три месяца года выпущено 1,6 млн упаковок, что более чем на 30% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

На территории России компания располагает несколькими производственными площадками в Санкт-Петербурге и Московской области, где производит субстанции инсулина и различные препараты. Поставляет товар в Венесуэлу, Алжир, Сирию. В дальнейшем «Герофарм» планирует продавать продукцию странам Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Персидского залива и Ближнего Востока.

В случае с Алжиром, к слову, «Герофарм» осуществила перенос собственной технологии изготовления инсулина на площадку местной фармкомпании «Промышленная группа Saidal». В стране проживают 2 млн взрослых пациентов с сахарным диабетом, и к концу года 50% из них населения будут обеспечены инсулином за счет местного производства.

gxpnews