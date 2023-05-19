Bayer подала иск к «Медисорбу» за вывод аналога «Ксарелто» раньше срока

Немецкая компания Bayer подала иск к фармпроизводителю «Медисорб», намереваясь оспорить ее деятельность по продаже дженерика оригинального препарата «Ксарелто» (ривароксабан). Патент на данное лекарство от Bayer действует до декабря 2024 года.

Ривароксабан от «Медисорба» зарегистрирован летом 2022 года, причем стоимость дженерика составила 20 рублей за таблетку, что в пять раз ниже цены на оригинальный препарат. Тогда же в оборот вышло шесть серий препарата, затем в течение года его закупали аптеки.

Более того, ранее в ходе госторгов закупались и другие аналогичные дженерики: например, ривароксабан от Березовского фармацевтического завода. Однако после торгов в оборот препарат не вышел, потому что Bayer потребовала соблюдать патентное право, подав иск к производителю. В апреле 2023 года Березовский фармзавод обязался не выводить дженерик до истечения срока действия патента на «Ксарелто» под угрозой штрафов.

По данным «Коммерсанта», объем поставок «Ксарелто» только в сегменте госзаказа за 2022 год составил более 9 млрд рублей. Тогда было объявлено более 1400 тендеров, крупнейший из них – почти на 500 млн рублей.

gxpnews