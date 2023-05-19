Ассоциация аптечных сетей: дефектуры ЛП в российских аптеках нет

«Дефектура – это отсутствие лекарственного препарата в принципе, а лекарственный препарат – это действующее вещество, международное непатентованное наименование. В рамках МНН производится лекарственный препарат в разных дозировках и различными производителями. <…> Сейчас дефектуры на российском фармацевтическом рынке нет», – сказала она.

Нередко пациенты, которые столкнулись с отсутствием препарата конкретного производителя и в определенной дозировке, воспринимают это как дефектуру, но это неверно, отметила эксперт. Она напомнила, что дефектура может возникать на рынке в моменте – как ответ на резкий рост спроса.

Если говорить о стойкой дефектуре, то она может касаться единичных очень популярных препаратов, сейчас острой ситуации нет, отметил в ходе пленарного заседания форума генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. «Товар поступает, никто с рынка не ушел. На рынке все препараты есть. Бывает, когда их нет, но это длится максимум месяц», – объяснил он.

Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев отметил, что компании удается избежать дефектуры по собственному ассортименту. Он подчеркнул, что российская фармотрасль оказалась готова к возникшим вызовам, работа по импортозамещению ведется.

Ранее на форуме депутат Госдумы Александр Петров заявил, что в России построено и готово к эксплуатации множество современных фармацевтических предприятий, отвечающих требованиям GMP, однако не все они дозагружены, а некоторые не загружены вовсе.

gxpnews