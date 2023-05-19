Центр лекобеспечения объявил два аукциона на поставку ЛП «Розлитрек» и «Спинраза» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для «Круга добра» двух препаратов: противоопухолевого «Розлитрек» (МНН энтректиниб) и «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Энтректиниб, капсулы, 200 мг
|1260,00 капс. (шт.)
|5041,66
|6 352 491,60
|19.05.2023
|2
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|195,00 (мл)
|868 233,06
|169 305 446,70
|24.05.2023
Ранее стало известно, что к концу 2023 года государственный фонд «Круг добра» может накопить излишек средств в размере нескольких десятков миллиардов рублей. По итогам 2022 года его расходы составили только треть (61,5 млрд рублей) от суммы поступлений из федерального бюджета и переходящих остатков предыдущих лет (в совокупности 192,6 млрд рублей).