США и ЕС объединяют усилия в области лечения рака и «глобальных угроз» Япония начала испытания местного перорального ЛС от COVID-19 » Центр лекобеспечения объявил два аукциона на поставку ЛП «Розлитрек» и «Спинраза» для «Круга добра» Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для «Круга добра» двух препаратов: противоопухолевого «Розлитрек» (МНН энтректиниб) и «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание подачи заявок 1 Энтректиниб, капсулы, 200 мг 1260,00 капс. (шт.) 5041,66 6 352 491,60 19.05.2023 2 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 195,00 (мл) 868 233,06 169 305 446,70 24.05.2023 Ранее стало известно, что к концу 2023 года государственный фонд «Круг добра» может накопить излишек средств в размере нескольких десятков миллиардов рублей. По итогам 2022 года его расходы составили только треть (61,5 млрд рублей) от суммы поступлений из федерального бюджета и переходящих остатков предыдущих лет (в совокупности 192,6 млрд рублей). gxpnews