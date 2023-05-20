ФАС: стоимость практически половины ЛП из списка ЖНВЛП снижена в среднем на 30%

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский подвел главные итоги работы службы в 2022 году. По данным организации, механизм перерегистрации цен на ЖНВЛП был оптимизирован, что позволило обеспечить дальнейшее производство и поставки ЛС на российский рынок.

«Благодаря содействию ФАС фонду „Круг добра” удалось снизить цены на закупаемые не зарегистрированные в России орфанные лекарственные препараты на 49%, расчетная экономия составила не менее 10 млрд рублей», – говорится в сообщении. Максим Шаскольский также напомнил, что механизм параллельного импорта, за введение которого ФАС выступала много лет, был легализован.

Ранее ФАС сообщала, что цены на противоопухолевые препараты с МНН сунитиниб снижены в семь раз, что стало возможным благодаря последовательному снижению зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Сутент» и согласованию службой цены на новый отечественный дженерик «Валеотиниб».

gxpnews