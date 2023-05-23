В ЕАЭС уточнили понятия высокотехнологических лекарственных препаратов

В ЕАЭС унифицировали понятийный аппарат высокотехнологических лекарственных препаратов. Были выделены три новые группы лекарственных средств: препараты генной терапии, соматоклеточные и препараты тканевой инженерии.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Совет расширил и унифицировал понятийный аппарат правил в отношении новых групп препаратов, созданных на основе применения высоких технологий. Выделены три новые группы лекарственных средств: препараты генной терапии, соматоклеточные лекарственные препараты и препараты тканевой инженерии.

В ЕАЭС отмечают, что принятие таких изменений позволит оптимизировать процессы вывода на рынок ряда препаратов, которые обеспечивают реализацию прорывных технологий при лечении ранее неизлечимых заболеваний человека.

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Артем Косенок

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