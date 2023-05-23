Amgen прекратит поставки в Россию препарата от псориатического артрита

Росздравнадзор уведомил о решении Amgen главного внештатного специалиста – ревматолога Минздрава России Евгения Насонова в январе 2023 года, следует из представленного на конференции письма. По законодательству компания обязана предупредить ведомство минимум за год до фактического прекращения поставок. Росздравнадзор просил в связи с высоким риском дефектуры апремиласта дать заключение о значимости препарата и возможности его замены.

Отесла – иммунодепрессант, ингибитор фосфодиэстеразы 4. Препарат применяется у взрослых при псориатическом артрите, бляшечном псориазе средней и тяжелой степени тяжести и болезни Бехчета. Апремиласт относится к группе таргетных синтетических препаратов, куда входит также тофацитиниб (оригинальный Яквинус от Pfizer). Прекращение поставок апремиласта не станет проблемой, считает Лила.

Апремиласт входит в ЖНВЛП и профильные клинические рекомендации. Его назначают при неэффективности или непереносимости базисных противовоспалительных препаратов (например, метотрексата или сульфасалазина).

По данным Headway Company, госзаказчики закупили апремиласт в 2022 году на 144,5 млн рублей – на 8,3% больше, чем годом ранее. В первом квартале 2023 года закупки сократились в 1,7 раза – до 36,7 млн рублей.

Свой портфель в России после февраля 2022 года сократили американские MSD, Eli Lilly и датская Novo Nordisk.

Фото: thepharmaletter.com

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