«Р-Фарм» стал дипломантом премии Правительства РФ в области качества 2022 года

Группа компаний «Р-Фарм» стала одним из 12 дипломантов премии Правительства РФ в области качества 2022 года. В список вошли организации, набравшие высокие баллы по ряду критериев посредством оценки экспертами Роскачества.

«Одна из главных целей группы компаний „Р-Фарм” – быть надежным разработчиком, производителем и поставщиком качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов. Мы признательны за столь высокую оценку производственных и управленческих процессов „Р-Фарм”. Благодарим экспертное жюри за внимание к нашей работе!» – комментирует генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Премии Правительства РФ в области качества учреждены в 1996 году в целях стимулирования повышения качества продукции и услуг, содействия внедрению эффективных методов управления качеством. Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе по итогам проводимой экспертами оценки эффективности процессов организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента, достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, эффективности деятельности предприятий.

gxpnews