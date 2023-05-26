ЦРПТ: инициатива ввести заградительные пошлины на иностранные БАД избыточная

Инициатива ввести заградительные пошлины на иностранные БАД является избыточной, в настоящее время нет необходимости лишать потребителей привычной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий.

“В первую очередь, нужно ориентироваться на интересы потребителя, не видим необходимости лишать его привычной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции, вводя дополнительные ограничения или сборы. К тому же заградительная пошлина не решит проблемы, когда товар ввозится в страну якобы для собственного потребления без уплаты сборов, а потом реализуется в розничном звене”, – говорится в сообщении.

Как отметили в ЦРПТ, ситуация с подделками на рынке БАД сегодня действительно очень сложная. По данным исследования Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет около 50%. На рынке присутствует множество недобросовестных игроков, которые не прошли лицензирование и сертификацию и занимаются розничным импортом БАДов из-за рубежа. Вместе с тем многие легальные производители ввозят в Россию свою продукцию законно и с соблюдением всех требований, это качественные и проверенные БАД, подчеркивается в сообщении.

Чтобы изменить ситуацию и пресечь возможность торговли незарегистрированными препаратами в России, планируется ввести цифровую маркировку БАД. Она показала высокую эффективность во всех товарных группах, что позволяет говорить о том, что в БАД она также будет эффективна. Притом система маркировки работает в тесной интеграции с Федеральной таможенной службой, указали в ЦРПТ. Поэтому ввезти немаркированную продукцию как БАД не получится, так же как и отмаркировать незарегистрированный в Роспотребнадзоре БАД, подчеркнули в центре.

Ранее стало известно, что Национальный союз защиты прав потребителей обратился в Министерство экономического развития с просьбой ввести заградительную пошлину в 220% на продукцию производителей БАД из недружественных стран. Это, в частности, Stada, Solgar, Unipharm, PharmaMed.

gxpnews