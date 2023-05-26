Университет «Сириус» запустит магистерскую программу «Молекулярная медицина» при участии «Р-Фарм»

В научно-технологическом университета «Сириус», одном из крупнейших образовательных и научно-исследовательских центров страны, представлена новая магистерская программа «Молекулярная медицина», разработанная при участии группы компаний «Р-Фарм».

Программа предполагает глубокое изучение базовых фундаментальных дисциплин и наиболее востребованных фармацевтической отраслью компетенций, методов молекулярной биологии, генетической инженерии, биотехнологии и цитологии, доклинических и клинических исследований, обработки биологических и медицинских данных, которые необходимы для изготовления инновационных лекарственных препаратов.

В подготовке магистрантов «Сириуса» будут принимать участие преподаватели-практики и ведущие эксперты биофрмацевтической отрасли, в том числе, эксперты «Р-Фарм».

«Р-Фарм» расширяет сотрудничество с университетом «Сириус» в части реализации практикоориентированного подхода в образовании. Студенты магистерской программы университета уже имеют возможность проходить стажировку на предприятиях «Р-Фарм», и знакомиться со спецификой производственных процессов, связанных с разработкой инновационных препаратов. Новая магистерская программа в еще большей степени поспособствует органичному переходу молодых людей со студенческой скамьи в научно-исследовательскую и отраслевую профессиональную среду», – отметила руководитель отдела подготовки кадров «Р-Фарм» Екатерина Репкина.

Ранее группа компаний «Р-Фарм», которая выступает официальным представителем Illumina на территории России и стран СНГ, приобрела и безвозмездно передала Научному центру генетики и наук о жизни «Сириус» два секвенатора Illumina, глобального флагмана в области генетического секвенирования нового поколения (технология NGS). Приборы предназначены как для образовательных целей, так и для реализации масштабных научно-исследовательских проектов.

Группа компаний «Р-Фарм» также является постоянным участником конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», который проводится университетом «Сириус» для старшеклассников и студентов со всей страны.

gxpnews