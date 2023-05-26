Россия и Никарагуа разработали вакцину против лихорадки денге

Ученые российско-никарагуанского предприятия Латиноамериканского института биотехнологий Mechnikov разработали вакцину против лихорадки денге. В ближайшее время препарат подвергнется клиническим исследованиям, рассказала глава ФМБА РФ Вероника Скворцова в ходе Евразийского экономического форума.

Она подчеркнула, что в центре Mechnikov разработка препаратов нередко ведется под потребности конкретного региона. Так, просьба о создании вакцины против лихорадки денге исходила от президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

“Это действительно “хайтековская” задача – сделать вакцину против денге для того, чтобы не было никаких побочных реакций”, – отметила Скворцова. Сейчас для профилактики этого заболевания используются вакцины, разработанные во Франции (Sanofi) и Японии (Takeda). В процессе клинических испытаний показывает эффективность и разработка американской Johnson & Johnson.

Ранее Вероника Скворцова заявила, что к проведению клинических испытаний готовятся две разработки ФМБА – 16-валентная вакцина от пневмококковой инфекции и пятивалентная – от менингококковой инфекции.

gxpnews