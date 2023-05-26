В США одобрен ЛП для лечения вызванной аппаратом ИВЛ пневмонии

FDA вынесло положительное решение на заявку американской Innoviva об одобрении препарата Xacduro для лечения внутрибольничной бактериальной пневмонии, в том числе спровоцированной применением аппаратом искусственной вентиляции легких. Лечение будет доступно для пациентов в конце 2023 года, говорится в сообщении компании.

Xacduro представляет собой комбинацию инъекционного лечения сульбактамом (бета-лактамный антибиотик) и дурлобактамом (ингибитор бета-лактамазы широкого спектра действия). В симбиозе эти вещества подавляют рост бактерий Acinetobacter baumannii, которые вызывают инфекции крови, мочевыводящих путей и легких (пневмонию).

Испытания показали, что Xacduro более эффективен, нежели колистин. Уровень смертности в группе, получавшей Xacduro, составил 19% по сравнению с 32% в группе пациентов, которым давали колистин.

Известно, что Acinetobacter обладает высокой лекарственной устойчивостью, в связи с чем ВОЗ наделила этот патоген статусом особо опасной угрозы. На фоне растущей глобальной устойчивости к противомикробным препаратам поставлена цель создания дополнительных вариантов лечения Acinetobacter.

Компания Entasis была выделена из состава AstraZeneca в 2015 году. В мае 2022 года Entasis выкупила Innoviva за $113 млн.

gxpnews