«14 ВЗН» обеспечивает 9% закупок препаратов против хронического лимфолейкоза

В 2022 году в реестре «14 ВЗН» числились 103,9 тысячи человек с онкогематологическими заболеваниями. На их лечение по госпрограмме за счет средств бюджета 2022 года Минздрав затратил 15,5 млрд рублей. Самый большой объем средств расходуется на леналидомид, применяемый в борьбе с множественной миеломой (по 8,2 млрд рублей ежегодно в 2020–2022 годах).

ХЛЛ – самый частый вид лейкоза у взрослых. Против ХЛЛ по «14 ВЗН» закупаются ритуксимаб и флударабин, в 2022 году – на 1,5 млрд рублей. От множественной миеломы в номенклатуру «14 ВЗН» включены, помимо леналидомида, бортезомиб, даратумумаб, помалидомид и иксазомиб. Все препараты, которые не входят в госпрограмму или объем закупок которых недостаточен, закупаются за счет региональных бюджетов. От ХЛЛ таких лекарств, помимо входящих в ВЗН, еще шесть (акалабрутиниб, бендамустин, хлорамбуцил, ибрутиниб, обинутузумаб, венетоклакс), от множественной миеломы – три (карфилзомиб, элотузумаб, изатуксимаб).

«На сегодняшний день пациенты с множественной миеломой обеспечиваются за счет федерального бюджета практически на 73%, регионы доплачивают только 27%. А пациенты с ХЛЛ практически полностью сидят на шее региональных бюджетов», – заключил Зырянов. Он сделал расчеты на основе данных IQVIA.

По словам Зырянова, если перечень ВЗН периодически расширяется за счет вновь включаемых инновационных препаратов, то в отношении ХЛЛ номенклатура остается прежней из года в год. Причина – особенности пополнения перечня, когда новые препараты не должны увеличивать бюджет госпрограммы. И если для лечения множественной миеломы перечень пополнялся леналидомидом (с 2016 года), даратумумабом (с 2020 года), помалидомидом и иксазомибом (с 2022 года), то в отношении ХЛЛ ничего не менялось с 2008 года.

Всего уровень лекарственной обеспеченности пациентов с ХЛЛ составляет 53%, из них 7% – по «14 ВЗН». По множественной миеломе уровень обеспеченности – 73%, госпрограмма удовлетворяет 55% потребности.

Фото: freepik.com

vademec