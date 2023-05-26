ВОЗ призвала готовиться к более опасной пандемии, чем COVID-19

По словам главы ВОЗ, в мире существует угроза появления другого варианта COVID-19, способного привести к новым вспышкам болезни и смертям. «Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», – предостерег Гебрейесус, призвав все страны быть готовыми дать коллективный ответ возможной угрозе.

В январе 2020 года ВОЗ оценивала как «умеренный» уровень опасности от распространения вируса SARS-Cov-2, вызывающего COVID-19. В отчете от 26 января того же года организация признала ошибку, изменив уровень до «высокого», а 30 января назвала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, оценив опасность от вируса как «очень высокую». Тедрос Гебрейесус 11 марта 2020 года заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции в мире приобрело характер пандемии.

После этого для сдерживания распространения инфекции многие страны, включая Россию, начали принимать жесткие ограничительные меры, вплоть до локдаунов. На многих территориях было обязательным ношение защитных масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, самоизоляция при появлении первых симптомов заболевания. Впоследствии эти и другие ограничения постепенно отменялись.

Как отметил Тедрос Гебрейесус 5 мая 2023 года, когда объявлял об окончании пандемии коронавирусной инфекции, ВОЗ ранее сообщала о почти 7 млн случаев смерти от этого заболевания. Однако теперь в организации считают, что число жертв в несколько раз выше – не менее 20 млн.

По данным официального информационного ресурса «стопкоронавирус.рф», в России с начала пандемии от COVID-19 умерли 398 463 человека. Хотя бы один раз полную вакцинацию от инфекции прошли 73 млн жителей страны. В марте 2023 года ресурс приостановил подсчет данных о коллективном иммунитете и числе прошедших вакцинацию, тогда же с сайта удалили общую статистику заболеваемости.