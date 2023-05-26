Amgen и Janssen урегулировали судебную тяжбу по биоаналогу «Стелары»

Amgen и Janssen урегулировали судебный спор, касавшийся биоаналога «Стелары». В прошлом году Janssen подала в суд, обвинив Amgen в нарушении патентов.

Amgen и Janssen урегулировали судебный процесс по биоаналогу препарата Johnson & Johnson «Стелара», пишет The Endpoints News. Условия мирового соглашения пока остаются конфиденциальными. Однако Amgen будет разрешено выпустить свой биоаналог «Стелары» «не позднее 1 января 2025 года».

В ноябре прошлого года J&J подала на Amgen в суд в связи с ее планами по выпуску на рынок препарата ABP 654, биоаналога «Стелары». Хотя американский закон от 2009 года позволяет компаниям производить биоаналоги препаратов, J&J утверждает, что Amgen не следовала юридическим требованиям, которые прописаны в этом законе и касаются патентов.

Janssen заявила Endpoints: «будем продолжать защищать интеллектуальную собственность, связанную с нашими лекарствами, чтобы защитить нашу способность внедрять инновации и разрабатывать методы лечения, изменяющие жизнь пациентов».

По данным Управления по патентам и товарным знакам США, в Соединенных Штатах патентная защита действует в течение 20 лет после подачи заявки на патент, за исключением случаев, когда речь идет о патенте на промышленный образец. В таком случае права сохраняются в течение 14 лет после выдачи.

«Стелара» получила одобрение FDA в сентябре 2009 года для лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степени. Позже регулятор расширил одобрение и на другие показания, такие как болезнь Крона и язвенный колит. Согласно годовому отчету J&J, объем продаж Stelara в 2022 году составил 9,7 млрд долл.

Николай Соколов

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