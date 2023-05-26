В России продажи ЛП против COVID-19 снизились на 31%

В течение первого квартала 2023 года в России продали 37,2 млн упаковок препаратов против коронавирусной инфекции. Это на 31% меньше, чем за тот же период предыдущего года (54,1 млн пачек), сообщает Центр развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

В денежном выражении показатель за январь – март 2023 года составил 15,6 млрд рублей, тогда как в 2022-м – 25,8 млрд рублей (падение на 39% год к году). Чаще всего противокоронавирусные препараты покупают в Приморском крае (3321 упаковка на 10 тысяч жителей), Магаданской (3261) и Тюменской (3260) областях.

В апреле 2023 года в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи сообщили об обнаружении у московских пациентов с COVID-19 нового подварианта вируса – арктура. Этот вид содержит дополнительные мутации в геноме, которые повышают контагиозность вызванного заболевания, считают ученые.

gxpnews