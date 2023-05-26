Коронарные стенты и баллонные катетеры могут включить в перечень правила «второй лишний»

Перечень медизделий, на которые распространяется правило «второй лишний», может пополниться стентами для коронарных артерий и баллонными катетерами для ангиопластики. Соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ № 617 от 30 апреля 2020 года предложил внести Минпромторг.

Сейчас в перечне среди медицинских товаров числятся протезы, ортопедическая обувь, туторы верхних и нижних конечностей. Правило «второй лишний» предполагает, что в случае, если на аукцион выходит хотя бы один участник с продукцией, произведенной в ЕАЭС, заявки от зарубежных производителей будут отклонены.

Помимо этого, изменится порядок определения победителей. В частности, будет снят запрет на конкуренцию одного и того же товара от разных поставщиков.

В начале 2023 года в РФ впервые в рамках эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий промаркировали коронарные стенты. Цифровые коды нанесли на продукцию «РК Групп». Внедрение маркировки призвано сдержать нелегальный оборот медизделий.

gxpnews