В Италии уничтожат 15 млн доз вакцины против COVID-19

В Италии власти приняли решение уничтожить 15 млн доз вакцины против COVID-19 по причине скорого истечения их срока годности и «устаревания». Препараты не справляются с новыми штаммами, сообщает РБК со ссылкой на газету La Repubblica.

По словам главы департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, к осени в обороте появятся новые вакцины, способные защитить от недавно появившихся подвариантов коронавируса.

«Речь идет о противодействии штаммам коронавируса, которые в последние месяцы активно циркулируют в Китае и, как ожидается, появятся и здесь», – цитирует эксперта источник.

Кроме того, по мнению Кавалери, предпочтение должно быть отдано моновалентным вакцинам, а не бивалентным, так как «больше нет смысла защищаться от изначального, так называемого уханьского типа вируса».

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский назвал фармкомпанию Pfizer «проблемой», потому что «сотни миллионов доз» ее противокоронавирусных вакцин доставляются в страны ЕС по сей день, хотя население в них уже не нуждается.

gxpnews