Alnylam подала новый патентный иск против Pfizer и Moderna

Alnylam Pharmaceuticals в третий раз подала в суд против Pfizer и Moderna. Компания утверждает, что производители вакцин нарушают ее патенты.

Биотехнологическая компания Alnylam Pharmaceuticals подала новые иски против Pfizer и Moderna. Alnylam утверждает, что вакцины против COVID-19 этих компаний нарушают ее патенты, пишет Reuters.

Alnylam сообщила суду, что свыше десяти лет назад она впервые применила технологию липидных наночастиц (LNP), «необходимую» для функционирования вакцин на основе технологии мРНК. Компания также заявила, что предоставила Moderna конфиденциальную информацию об этой технологии в 2014 году во время переговоров о возможном сотрудничестве.

Новые судебные процессы знаменуют собой третий случай, когда Alnylam подала в суд на Pfizer и Moderna. Впервые производитель обратился в суд в марте прошлого года. В июле прошлого года компания подала еще несколько жалоб по поводу патентов на LNP, которые позже были объединены с предыдущими исками.

Как и ранее, Alnylam добивается получения доли лицензионных отчислений от продаж вакцин. В прошлом году Pfizer заработала 37,8 млрд долл. на своей вакцине от COVID-19 Comirnaty, а Moderna заработала 18,4 млрд долл. на препарате Spikevax.

Представители Alnylam, Moderna и Pfizer не ответили на запросы Reuters. Moderna и Pfizer отвергали предыдущие обвинения и заявляли, что патенты Alnylam недействительны.

В марте прошлого Arbutus Biopharma и Genevant Sciences также подали иск против Moderna. Он касается нарушения компанией патентных прав на вакцину от COVID-19.

Николай Соколов

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