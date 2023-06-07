Нижегородская областная фармация упростила получение пациентами рецептурных лекарств

«Нижегородская областная фармация» реализовала очередной проект цифровизации лекарственного обеспечения. Интеграция трех сервисов позволила максимально автоматизировать и упростить процедуру получения пациентами рецептурных препаратов.

ГП НО «Нижегородская областная фармация» (НОФ) завершила интеграцию трех сервисов: «Электронный рецепт», мобильных приложений «К врачу» и «Госаптека». Для их «бесшовного» взаимодействия были разработаны уникальные программные решения, которые учитывают специфику системы лекарственного обеспечения в регионе, сообщили «ФВ» в НОФ. Проект цифровизации лекарственного обеспечения реализован совместно с правительством Нижегородской области и компанией РТ МИС.

С 2017 года «Нижегородская областная фармация» — эксклюзивный поставщик лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированного питания для льготных категорий граждан в области. К 2021 году предприятие успешно завершило цифровизацию основных внутренних бизнес-процессов и льготного лекарственного обеспечения — сектора B2B и информировало о готовности продолжить работу в секторе B2C. Речь шла о создании мобильного приложения для клиентов и сервисе дистанционной продажи лекарств.

Сервис «Электронный рецепт» содержит сведения о выписанных нижегородцам льготных рецептах. Пользователям доступен статус каждого рецепта (забронирован, отпущен, отменен и т. п.), а также информация об отпуске лекарственных препаратов и перечень аптек, которые обслуживают льготные рецепты, сообщает пресс-служба НОФ.

Врачи могут отмечать все назначения, отпущенные препараты в электронной медицинской карте. А пациенты могут следить за историей назначений и удаленно продлевать рецепт с помощью приложения «Госаптека» (региональное решение для льготников) и «К врачу», которое интегрировано с сервисом «Портал пациента» и привязано к электронной медицинской карте.

Новация была представлена на недавней конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Гости могли лично протестировать возможность получения лекарств по электронным рецептам: всего было выписано 757 рецептов, отпущено лекарств по 695 рецептам (770 упаковок).