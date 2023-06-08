Экс-главе иркутского Минздрава снова продлили срок содержания в СИЗО

О продлении срока нахождения Сандакова под стражей сообщило информагентство ТАСС, сославшись на сообщение Управления СК РФ по Иркутской области. На официальном сайте ведомства к моменту публикации новости такое сообщение не размещено.

Первое уголовное дело в отношении бывшего чиновника СК возбудил в ноябре 2022 года. Сандакова заподозрили в получении взятки, задержали и 17 ноября отправили в СИЗО на два месяца. Позднее меру пресечения неоднократно продлевали, в предыдущий раз – до 11 июня 2023 года.

По версии СК, Яков Сандаков получил вознаграждение в размере 7 млн рублей от директора неназванной компании за предоставление помощи в заключении госконтракта на 150 млн рублей между региональным Минздравом и частной организацией на поставку эндоскопической системы.

Следователи не раскрывают название компании. По данным ЕИС в сфере закупок, тендер на поставку такого медоборудования размещен Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в мае 2021 года (заявленная начальная максимальная цена контракта составляла 269,8 млн рублей). Изначально контракт на 153,8 млн рублей заключили с ООО «Медикор Групп» в июле того же года, но уже в октябре его расторгли по соглашению сторон. В ноябре контракт на 155,1 млн рублей подписали с ООО «Эндомаркет», в апреле 2022 года он исполнен.

О возбуждении второго уголовного дела в отношении экс-главы иркутского Минздрава стало известно в конце апреля 2023 года. Сандакова заподозрили в получении еще одной взятки (в размере 1 млн рублей) от руководителя одного из местных медучреждений. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователи полагают, что за такое вознаграждение чиновник должен был совершить «некие действия, входящие в его должностные полномочия» в интересах учреждения. Детали соглашения, а также имя второго фигуранта не раскрываются.

В начале июня 2023 года Управление СК РФ по региону возбудило третье уголовное дело в отношении Сандакова, теперь – по подозрению в легализации преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, весной 2022 года Сандаков «с целью маскировки связи легализуемых денежных средств, полученных им в качестве взяток» на сумму 8 млн рублей, совершил операции с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. Позднее, уверены в СК, на деньги от продажи ценных бумаг Сандаков приобрел квартиру в Москве.

Пост министра здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков занимал с ноября 2020-го по 30 декабря 2021 года. Он оставил должность в связи с истечением срока контракта. После ухода из регионального ведомства Сандаков работал в ФМБА в Москве.