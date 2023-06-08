Близкая к ВМП структура купила российский завод ЗМ

Сумма сделки не раскрывается. Данные о смене собственника появились в ЕГРЮЛ 2 июня 2023 года. Товарищество с ограниченной ответственностью Ledvakh Trade зарегистрировано в Астане в апреле 2022 года, его возглавляет Михаил Вахрушев, президент и совладелец научно-производственного холдинга ВМП. В России он владеет 50% юрлица ООО «Ледвах», зарегистрированного в Приморском крае в августе 2022 года.

Vademecum направил запросы в «ВМП» и глобальный офис 3M.

О том, что ВМП может приобрести российские заводы американской корпорации 3M, располагающиеся в Татарстане и Московской области, стало известно весной 2023 года. Аналитики оценивали сумму сделки в диапазоне $20–50 млн. По данным РБК, правительственная подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ выдала разрешение сторонам на переход активов. Основные мощности ЗМ – завод по выпуску промышленной продукции в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане и предприятия по производству средств индивидуальной защиты в подмосковном Волоколамске. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «ЗМ Волга» в 2022 году выручило 3,3 млн рублей, убыток оценивался в 457 млн рублей.

Продать российские активы 3M решила в сентябре 2022 года, следует из квартального отчета компании. Расходы на уход с российского рынка компания оценила в $109 млн. В конце февраля 2023 года АО «ЗМ Россия», управляющее российскими заводами, возглавил директор по правовым вопросам Евгений Богатырев, ранее участвовавший в качестве ликвидатора в структуре холдинга Pepsi «Пепси Сочи», а по состоянию на март выступающий ликвидатором российского представительства производителя промышленных фильтров Cuno (входит в группу 3M). В 2022 году «ЗМ Россия» показало выручку – 4,4 млрд рублей и убыток – 3,8 млрд рублей.

Компания «ВМП» (прежнее название – «Высокодисперсные металлические порошки») специализируется на производстве красок, антикоррозийных покрытий, полиграфических красок и мастик. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году ООО «ВМП» выручило 6,064 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,033 млрд рублей.

Фото: alabuga.ru

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