«Магнит» закроет фармдистрибуцию

О планах по закрытию направления фармдистрибуции Vademecum рассказали источники на фармрынке и подтвердили в «Магните».

«Магнит Фарма» создавалась несколько лет назад в первую очередь как платформа для запуска аптечной сети компании, а также закрывала ряд важных функций для формата «Магнит Косметик». Сегодня оба формата в полном объеме самостоятельно реализуют эти задачи, обладают всей необходимой инфраструктурой, необходимости в дальнейшем развитии дистрибьюторского направления нет», – сообщили в «Магните».

Там говорят, что помогут внешним клиентам «Магнит Фармы» перейти на контракты с другими дистрибьюторами, а «Магнит Аптека», «Магнит Косметик» и e-commerce будут максимально переведены на прямые контракты с поставщиками по ассортименту «Магнит Фармы».

«Магнит» в 2018 году купил у Marathon Group Александра Винокурова фармдистрибьютора «СИА Групп». Тогда в компании обосновывали интерес к сделке логистикой и складской инфраструктурой «СИА» для своего ассортимента косметики и фармпродукции. За «СИА» Marathon Group получил 1,48% акций «Магнита» на сумму до 5,7 млрд рублей.

На тот момент у «СИА» было 224 тысячи кв. м складских площадей в 35 городах. Позднее «СИА» была интегрирована в новое подразделение «Магнита» – «Магнит Фарма». Сейчас на сайте «Магнит Фармы» говорится о 150 тысячах кв. м площадей дистрибьютора в 12 городах.

По данным DSM Group, по итогам 2022 года «Магнит Фарма» заняла 16-ю позицию в рейтинге фармдистрибьюторов. Оборот компании не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 23,8 млрд рублей. По итогам первого квартала 2023 года «Магнит Фарма» сохранила свое место в рейтинге, при этом сократив оборот год к году на 31% – до 5,4 млрд рублей (весь рынок в ценах дистрибьюторов упал на 12%).

Покупка «СИА» пришлась на развитие «Магнитом» фармацевтического направления. В 2017 году «Магнит» открыл первые аптеки рядом со своими магазинами и год спустя декларировал открытие 2 тысяч аптек к концу 2019 года, а к 2023 году – до 7 тысяч. В конце 2019 года прогноз на год был сокращен до 1,2 тысячи точек. Тогда компания в целом пересмотрела подход к развитию сети, в том числе аптечного направления, ужесточив оценку торговых точек на предмет целесообразности открытия в них аптеки с точки зрения прибыльности. «Магнит» остановился на немногим более 1 тысячи аптек и в результате оптимизации сократил сеть. На начало 2023 года, по данным Vademecum, у «Магнит Аптеки» было 809 точек.

Развитие собственной аптечной сети было приоритетом для «Магнит Фармы». «Основная работа команды нацелена на увеличение доли «Магнит Аптек» в структуре оборота», – говорил в 2020 году тогдашний гендиректор компании Владимир Малинников в интервью Vademecum. Но получив, по его словам, «серьезные логистические мощности», «Магнит Фарма» работала и со сторонними аптечными сетями.

«Магнит» – единственный продуктовый ритейлер, управляющий собственными аптеками и логистическими мощностями для них. Другие крупные сети заявляли о партнерстве с аптечными сетями. X5 договорился об открытии в закассовых зонах «Пятерочек» аптек нескольких сетей (например, «Фармакопейка», «Твой доктор», «МРФК») и о развитии собственного маркетплейса. В итоге от маркетплейса в X5 отказались, а аптеки партнеров либо не открылись совсем, либо в меньшем количестве, чем планировалось, писали в 2020 году «Ведомости». «ВкусВилл» в том же 2019 году взял в партнеры «Монастырев.рф», открыв на первом этапе 10 аптек. Но тиражировать проект не получилось, и к 2021 году он был заморожен, а в магазинах осталось 6 точек «Монастырева», рассказывал Vademecum владелец сети Александр Монастырев. Причина, по его словам, – слишком маленькие площади, которые «ВкусВилл» готов был выделить под аптеки.

Фото: retail.ru

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