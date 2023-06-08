Росздравнадзор сообщил о фальсифицированном гормональном препарате

Росздравнадзор предписал изъять и уничтожить серию фальсифицированного препарата «Мирена». На подделке отсутствует обязательная маркировка.

Росздравнадзор сообщил об изъятии одной серии фальсифицированного лекарственного препарата. Информационное письмо опубликовано на сайте службы.

Компания Bayer выявила фальсификацию лекарственного препарата «Мирена», внутриматочная терапевтическая система 20 мкг/24 часа, серии ТU031CT. По данным производителя, на упаковки подделок не нанесены обязательная маркировка, глобальный идентификационный номер торговой единицы и индивидуальный серийный номер торговой единицы, а также QR-код.

Участники рынка должны проверить остатки гормонального средства на отсутствие признаков фальсификации. Выявленные поддельные упаковки должны быть изъяты и уничтожены. О принятых мерах необходимо сообщить в Росздравнадзор.

В апреле служба также сообщала о выявлении фальсифицированного обезболивающего препарата «Нимесил». Отличия от оригинала выявили в серии 21010 гранул для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/2г пакетики № 30 с указанием на упаковках производителя и страны «Лабораторное Менарини С.А. Испания».

Фото: Таисия Кубрина

Таисия Кубрина

pharmvestnik