FDA отозвало регистрацию у вакцины J&J от COVID-19

FDA отозвало разрешение на экстренное использование вакцины J&J против коронавируса. Срок действия последних партий истек, дополнительного спроса в стране на вакцины нет.

Американский регулятор FDA отозвал разрешение на экстренное использование у вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Janssen, подразделение J&J, запросило вывод препарата с рынка 22 мая. В компании отметили, что срок действия последних партий, закупленных правительством США, истек, дополнительного спроса в стране на вакцины не наблюдается, а компания не намерена обновлять состав вакцины для борьбы с новыми подвариантами коронавируса.

Ранее американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали взрослым американцам, получившим одну или две дозы вакцины J&J, привиться бивалентной мРНК-вакциной от Moderna или Pfizer «по крайней мере через два месяца после получения предыдущей дозы».

Вакцину J&J одобрили весной 2021 года. Вскоре после одобрения FDA рекомендовало приостановить использование препарата «из соображений предосторожности», поскольку у шести реципиентов, женщин в возрасте от 18 до 48 лет, был диагностирован тромбоз. Вскоре после этого вакцину вновь разрешили использовать, обязав компанию добавить предупреждение о риске на этикетку препарата.

В 2022 году FDA официально ограничило использование препарата из-за редкого, но серьезного побочного эффекта под названием тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Вакцины разрешили вводить пациентам от 18 лет, которым другие вакцины не подходят или недоступны.

Николай Соколов

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