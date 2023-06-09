Вакцину GSK против респираторно-синцитиального вируса одобрили в ЕС

Европейская комиссия впервые одобрила вакцину против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который ежегодно становится причиной тысяч госпитализаций и смертей. Несмотря на то что в группе риска младенцы, беременные женщины и пожилые люди, профилактический препарат производства британской GSK одобрен пока только для последних, сообщается на сайте компании.

В ЕС первые закупки вакцины под названием Arexvy ожидаются этой осенью – перед сезоном РСВ, заявила GSK. Компания частично полагается на Arexvy в обеспечении долгосрочного роста выручки, учитывая предстоящую потерю патентной защиты на соединение, применяемое для создания препарата против ВИЧ, и неудачи в своем портфеле онкологических препаратов.

По данным Reuters, вирус был обнаружен еще в 1956 году, однако его сложная молекулярная структура препятствовала успешной разработке вакцины. Ежегодно в Европе из-за РСВ погибают 20 тысяч пожилых людей старше 60 лет, а в США – 14 тысяч.

В мае Arexvy была одобрена для лиц старше 60 лет в США, а через месяц FDA разрешило к применению для той же возрастной группы вакцину против РСВ от Pfizer.

gxpnews