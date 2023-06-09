Исследование: 44% россиян покупают рецептурные ЛП без назначения врача

Аналитический центр НАФИ и фонд «Росконгресс» провели исследование с целью выяснить, насколько ответственно россияне подходят к покупке, хранению и применению лекарств. В ходе опроса среди 1 тысячи человек выяснилось, в частности, что 44% респондентов в последние три года покупали в аптеках рецептурные препараты, не имея при этом назначения или рекомендации врача, сообщают «Известия».

Кроме того, 22% респондентов признались в том, что нарушали условия хранения препаратов в домашних условиях, а еще 20% заявили, что не гнушались употреблением алкоголя при приеме лекарств. Чаще такой ответ выбирали мужчины (25% против 16% женщин), молодые люди в возрасте 25–34 лет (23%), и россияне со стабильным материальным достатком (33%). Также 18% респондентов заявили, что принимали лекарства с истекшим сроком годности, причем в большей мере это молодежь 18–24 лет (23%).

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий за безрецептурную продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. При этом фармацевты, совершившие данное правонарушение, понесут такую же административную ответственность, как и должностные лица.

gxpnews