“Биохимик” в Мордовии на 27% нарастил объем выпуска лекарств в ампулах за счет нацпроекта

Завод “Биохимик” (входит в ГК “Промомед”) в Мордовии на 27% увеличил объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократил срок их изготовления благодаря нацпроекту “Производительность труда”. Об этом сообщается в пятницу на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации по итогам встречи замминистра экономического развития Мурата Керефова и главы республики Мордовия Артема Здунова.

“Мордовия участвует в национальном проекте “Производительность труда”, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Порядка 50 компаний республики вовлечены в работу по созданию современной производственной культуры в регионе. Так, предприятие “Биохимик” благодаря участию в нацпроекте на 27% увеличило объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократило срок их изготовления. Экспертам Федерального центра компетенций удалось освободить производственные площади для запуска нового цеха по выпуску субстанций для изготовления лекарств, необходимых для импортозамещения”, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ГК «Промомед» инициирует строительство цеха по производству противоопухолевых препаратов на этой же площадке. В создание предприятия будет вложено 4,7 млрд рублей.

gxpnews