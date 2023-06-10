FDA: из-за неисправных дыхательных аппаратов Philips умерли 385 человек

FDA опубликовало обновленную информацию о ситуации с дыхательными аппаратами от Philips, которые были массово изъяты из продажи в 2021 году из-за неисправности. На данный момент агентству известно о более чем 105 тысячах сообщений о проблемах с этими медицинскими приборами, причем в 285 случаях применение аппаратов завершилось летальным исходом.

Причиной смерти пользователей, по предварительным данным, является разрушение «токсичной звукопоглощающей пены» внутри аппаратов. Речь идет о пенополиуретане на основе полиэстера, предназначенного для снижения шума и вибраций при использовании аппаратов во время сна ночью. В 2021 году люди начали жаловаться на появление «мелких черных частиц в трубках и лицевых масках» и ухудшение самочувствия, за чем последовал массовый отзыв всех аппаратов, произведенных с 2009 года.

Уже в последующие месяцы, сообщает FDA, начали появляться сообщения о том, что у бывших пользователей аппаратов развиваются различные виды рака, лимфомы, повреждения легких и другие заболевания, связанные с токсичными химическими веществами и газами, выделявшимися при разрушении пенополиуретана.

gxpnews