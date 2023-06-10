Росатом и Минздрав Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве

8 июня 2023 года «на полях» Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и Председателя Кабинета министров Киргизской Республики Акылбека Жапарова. В ходе беседы был рассмотрен весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая рекультивацию урановых хвостохранилищ, атомные станции малой мощности и ядерную медицину.

“Главной целью сотрудничества является открытие радиофармацевтической аптеки и центра, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения от онкологических и других заболеваний. В рамках соглашения Минздрав КР и “Росатом” уже сотрудничают в вопросе технологического оснащения и ввода в эксплуатацию отделения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и радиофармацевтической аптеки на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке. Этот проект реализуется в рамках программы технологической поддержки МАГАТЭ”, — говорится в сообщении Минздрава Кыргызской Республики. На встрече был подписан Меморандум о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. Стороны договорились совместно развивать высокотехнологичные медицинские проекты в Кыргызстане. В частности, речь идёт о создании на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) радиофармацевтической аптеки и центра молекулярной визуализации, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения онкологических и других заболеваний.

«Мы рады возможности совместно с киргизскими партнерами развивать инновационные технологии, которые вносят существенный вклад в повышение качества жизни людей в наших странах. Наша работа по этому направлению включает в себя производство радиофармпрепаратов, поставку высокотехнологичного медицинского оборудования, создание новых объектов медицинской инфраструктуры и подготовку кадров, – отметил Алексей Лихачёв.

В 2021 году состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, где Путин напоминал то, что Россия была намерена локализировать производство вакцины от коронавируса в странах Союза, в том числе и в Киргизии.

gxpnews