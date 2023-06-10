Собянин: Столичные стартапы привлекли 5,29 млрд рублей инвестиций за 3 года

Столичные стартапы привлекли за 3 года 5,29 млрд рублей инвестиций с помощью программ Московского инновационного кластера. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

“Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий, кооперации участников рынка. В его составе – больше 35 тыс. организаций из Москвы и регионов России. 5,29 млрд рублей инвестиций – столь внушительную сумму стартапы привлекли за 3 года с помощью программ Московского инновационного кластера”, – написал мэр.

По словам Собянина, самыми востребованными направлениями стали кибербезопасность, медицина, телекоммуникации, образование, реклама и маркетинг.

Ранее мэр Москвы сообщал, что в течение трех последних лет в Москве провели более 500 доклинических и клинических исследований лекарственных средств.

gxpnews