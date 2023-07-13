«Ъ»: в RNC Pharma ожидают роста цен на импортные фармсубстанции из-за девальвации рубля

В период с января по май 2023 года ряд позиций импортных фармацевтических субстанций подорожал в полтора-два раза относительно аналогичного периода предыдущего года. Наиболее существенно, по данным RNC Pharma, выросла стоимость морской воды – на 101%, до 97 рублей за килограмм. Этот ингредиент, в частности, требуется для изготовления назального спрея «Снуп» и средства для промывания носа «ЛинАква».

На 62% выросли цены на используемый в мазях «Метилурацил» диоксометилтетрагидропиримидин – до 1050 рублей за килограмм. Заметно подорожали входящая в состав венотонизирующих препаратов «Венарус» и «Детралекс» фракция (57%), используемая в гепатопротекторе «Урсосан» кислота (44%), а также необходимая для слабительного «Дюфалак» лактулоза (38%).

По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, стоимость импортных фармсубстанций растет в среднем на 3,1% после падения цен в 2022 году. Ускорить этот процесс может и последний виток девальвации рубля в июне-июле 2023 года, однако «совсем негативных сценариев» не прогнозируется.

Как ранее подсчитали в RNC Pharma, около 80-85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций. Зависимость от зарубежных поставок в этой области подтверждают и в правительстве. Так, в начале июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 20% всех лекарств, входящих в перечень ЖНВЛП, содержат иностранные субстанции, хотя и производятся на территории страны.

gxpnews