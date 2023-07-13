«НоваМедика» начала производство одного из наиболее востребованных в мире препаратов от мигрени

Российская фармкомпания «НоваМедика» сообщает о старте производства и выводе на рынок первой крупной партии препарата «Релонова» для купирования головной боли при приступах мигрени. Препарат на основе молекулы ризатриптана впервые полностью локализован в России – от разработки и производства до внедрения в практику назначения специалистами. Молекула ризатриптана является одной из наиболее востребованных в мире для снятия и облегчения симптомов мигрени.

«Мы развиваем портфель препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы с 2018 года. Он охватывает те сегменты в области ЦНС, в которых потребность в лекарствах в России удовлетворена не полностью: сосудистые когнитивные расстройства, нейропатическая боль, болезнь Альцгеймера, шизофрения и биполярные расстройства, мигрень, нарушения сна и другие», – заявила генеральный директор «НоваМедики» Елена Литвинова.

Препарат разрешен к применению при приступах мигрени (с аурой или без) у пациентов старше 18 лет. Он может применяться при длительном анамнезе мигрени, когда эффективность других анальгетиков существенно снижается. Выпускается в форме таблеток дозировкой 10 мг.

Производство «Релоновы» налажено на мощностях технологического центра «НоваМедика Иннотех» (100% дочернее предприятие «НоваМедики», портфельной компании «Роснано») на территории ОЭЗ «Технополис „Москва”». К настоящему моменту произведено уже более 140 тысяч упаковок нового препарата. Продукт введен в гражданский оборот 7 июля и будет доступен к приобретению в аптеках и к заказу уже в этом месяце.

По словам медицинского директора «НоваМедики» Захара Лейкина, эффективность ризатриптана 10 мг при острой мигрени хорошо продемонстрирована в ряде клинических исследований (РКИ). Результаты испытаний свидетельствуют, что ризатриптан 10 мг более эффективен по сравнению с плацебо в отношении облегчения боли на протяжении двух часов после приема и сохранения безболевого статуса в течение суток. Также ризатриптан демонстрирует высокую эффективность в предупреждении рецидивов мигрени в течение 24 часов после приема, при этом отсутствует необходимость повторного приема обезболивающих препаратов.

По данным аналитического агентства IQVIA, в 2022 году объем российского рынка препаратов для терапии мигрени составил порядка 2 млрд рублей, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Распространенность мигрени за год среди взрослого населения России составляет 15,9-20,8% (от 18 до 65 лет).

«НоваМедика» зарегистрировала лекарство «Релонова» в марте 2023 года. Это четвертый по счету препарат собственной разработки, который «НоваМедика» зарегистрировала в течение одного года. Ранее регистрацию получили лексредства, применяемые при деменции и болезни Альцгеймера, бессоннице, сильной боли.

gxpnews