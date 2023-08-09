«Доктис» Марка Курцера вышел из проекта по продаже лекарств

Первыми на изменения обратили внимание в телеграм-канале «Медкарта». Согласно данным СПАРК-Интерфакс, «Доктис» вышел из структуры владения «Клик Аптека» в июне 2023 года. Тогда же состав учредителей компании покинуло ООО «А.в.е», а равные доли в 50% получили основатели A. v. e Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. В этом же месяце в ООО «А.в.е» была введена процедура наблюдения.

Проект «Клик Аптека» запущен в 2022 году совместными усилиями бизнесменов и «Доктис». Предполагалась не только онлайн-продажа лекарств, но и открытие аптек-дискаунтеров (с ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных). Генеральный директор «Доктис» Сергей Лежнин сообщал, что в «Клик Аптеку» будут интегрированы и другие сервисы компании Марка Курцера. «Это будет гибридное решение с нашими компетенциями в телемедицине, организации дистанционного взаимодействия врача и пациента, использовании IT-технологий в постановке диагнозов», – пояснял Лежнин в апреле 2022 года.

Компания «А.в.е» до конца 2022 года принадлежала Владимиру Кинцурашвили и Ивану Саганелидзе, основавшим одноименную сеть после ухода из «36,6» – на основе части входивших туда аптек. Теперь «А.в.е» принадлежит Екатерине Челомбитько. Процедура банкротства управляющей компании сети началась в феврале 2023 года.

A. v. e. по итогам 2022 года заняла 170-ю строчку в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России», потеряв за год 54,5% выручки. На 1 января 2023 года у сети было 10 точек в Москве, тогда как годом ранее сеть состояла из 32 аптек.

Фото: freepik.com

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