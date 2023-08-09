Четверть закупаемых Таджикистаном лекарств производятся в РФ

Индия и Россия стали основными поставщиками лекарственных препаратов (ЛП) в Республику Таджикистан по итогу шести первых месяцев 2023 года. В период с января по июнь страна импортировала около 7,7 тысячи тонн медикаментов на $30 млн, из которых 38% индийские, а еще 25% – российские.

Об этом говорится в сообщении Таможенной службы республики. Отмечается, что в текущем полугодии ввезено на 2 тысячи тонн больше ЛП, чем за аналогичный период 2022 года. Всего в Таджикистан экспортируются лекарства из 51 страны.

По мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, практически все страны СНГ заинтересованы в поставках российских препаратов. Россия развивает это направление. Так, в 2022 году «Герофарм» получила регистрационное удостоверение от Минздрава Узбекистана на биосимиляры аналогов инсулина гларгин и лизпро, «Фармасинтез» объявил о намерении запустить фармпроизводство в Таджикистане, а «Р-Фарм» зарегистрировал на территории Казахстана препарат собственной разработки «Артлегиа».

Кроме того, в июне 2023 года фармкомпания «Биннофарм Групп» получила регудостоверения на девять своих продуктов в Узбекистане, Таджикистане и Азербайджане. Для оборота на территории Таджикистана, в частности, зарегистрированы «Кагоцел» и «Бисопролол-АКОС».

gxpnews