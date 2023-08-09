Бангладеш борется с рекордной по смертоносности вспышкой лихорадки денге

В Бангладеш зафиксирована вспышка лихорадки денге с высочайшим уровнем смертности заразившихся. С начала года выявлено почти 66,7 тысячи случаев инфицирования, из них примерно 313 завершились летальным исходом. Это рекордные показатели заболеваемости и смертности с момента первой эпидемии в 2000 году, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главного управления служб здравоохранения республики.

В прошлом году лихорадка денге стала причиной смерти 281 человека. Тем не менее показатели текущего года, как полагают эксперты, вырастут еще, так как пик заболеваемости обычно приходится на август и сентябрь.

Больше всего случаев заражения регистрируется в столице Дакке. Как пишет Reuters, местные больницы переполнены, и многие пациенты вынуждены ожидать помощи, расположившись в коридорах. Ситуация усугубляется тем, что в Дакке и других городах не прекращаются ливни. Образующаяся повсеместно стоячая вода создает благоприятные условия для размножения комаров – потенциальных переносчиков лихорадки денге.

Первой зарегистрированной вакциной для профилактики этого заболевания стала Dengvaxia от французской Sanofi. Препарат разрешен для профилактики лихорадки денге, вызванной всеми серотипами вируса. Также в некоторых эндемичных странах используется экспериментальная вакцина производства японской Takeda.

Кроме того, собственная разработка имеется у ученых российско-никарагуанского предприятия Латиноамериканского института биотехнологий Mechnikov. Глава ФМБА РФ Вероника Скворцова назвала вакцину «хайтековской», так как, по ее словам, препарат не вызывает побочных эффектов.

gxpnews