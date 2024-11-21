Производитель сухой смеси «Нутриген» для детей с фенилкетонурией отверг обвинение в монополии

На протяжении 2024 года ИП направил девять жалоб в управления ФАС разных регионов – Омской, Кировской, Астраханской и Калужской областей. Предприниматель утверждает, что в заявке заказчиков указываются требования, которым соответствует только один продукт – «Нутриген 70 -phe» от ЗАО «Инфаприм». Сам же ИП поставляет сухие смеси «БенАмин» производства ООО «Беневита Групп». Vademecum направил запрос «Беневита Групп», но на момент публикации ответа не получил.

В «Инфаприм» сообщили, что Дмитрий Рыжков с 2020 по 2023 год являлся поставщиком питания «Нутриген» (продукция «Инфаприм»). Как считают в компании, истинная причина жалоб заключается в том, что ИП заключил договор с новым производителем лечебного питания и «пытается воздействовать разными способами на заказчиков: осуществлять закупки именно той продукции, которую поставляет его компания, а если такового не происходит, забрасывает жалобами с требованиями о расширении технического задания».

По данным компании, ИП за это время победил в 145 аукционах. Vademecum проверил эти данные и убедился в их достоверности. Так, например, в 2020 году Рыжков поставил сухую смесь «Нутриген 75» в Удмуртскую Республику на общую сумму 1,8 млн рублей, в 2021 году – аналогичную смесь в Республику Марий Эл на сумму 1,6 млн рублей, в 2022 году – смесь «Нутриген 70» в Астраханскую область на 682 тысячи рублей, в 2023 году – смесь «Нутриген 14 -phe» в Красноярский край на 5,4 млн рублей.

Как ранее утверждала председатель Всероссийского общества по фенилкетонурии Виктория Свердлова, в Астраханской области «самая сложная ситуация»: «Там совместно работает наш представитель, прокуратура и Минздрав, а воз и ныне там. Полгода дети не получают смесь. Жалобы в региональную ФАС написаны пять раз».

Подробнее об обвинениях со стороны Рыжкова – в материале Vademecum, ответ на них от компании «Инфаприм» – ниже.

О монополии и преимущественных условиях для «Инфаприм»

В «Инфаприм» указали, что компания не является монополистом, так как в распоряжении Правительства РФ № 3551-р от 11 декабря 2023 года зафиксированы шесть российских и иностранных производителей лечебного питания (в актуальной версии документа – всего 11 компаний). В законодательстве, регулирующем процесс государственных закупок, используется термин «поставщик». Поэтому в нормативных документах содержатся требования к участникам закупки, а не об объекте закупки, и если поставщики не могут поставить продукты с установленными в тендере характеристиками, считают в «Инфаприм», то это не свидетельствует об ограничении количества участников заказа.

«Включение рассматриваемых требований в документацию об аукционе не влечет ограничение количества участников размещения заказа, так как речь идет о поставке, а не производстве. И товар может быть предложен заказчику различными участниками размещения заказа (поставщиками товара, круг которых не ограничен)», – пояснили в компании.

Принципы расширения возможностей для участия в аукционах не должны толковаться в ущерб потребностям заказчиков и как запрет на размещение заказа на поставку товара с характеристиками, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям заказчика, отметили в «Инфаприм».

О решениях УФАС

«Толкование статей законодательной базы и принятие решений региональными УФАС часто бывает прямо противоположным по аналогичным запросам. Однако, как правило, службы справедливо принимают решение об отказе в удовлетворении жалоб, в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 33 (правила описания объекта закупки), принимая во внимание наличие научного медицинского обоснования заказчика, необходимости в лечебном питании, с учетом подбора характеристик по переносимости, результатам клинических апробаций, наиболее подходящим пациентам», – заявили в компании.

Конкуренция, считают в «Инфаприм», должна быть здоровой, основываться на выборе вариантов питания врачом-генетиком и предпочтениях пациентов, а не «через манипулирование жалобами и «навязывание любой ценой», невзирая на выбор генетиков, на состояние здоровья и отсутствие жизненно необходимого лечебного продукта у пациентов в период административных разбирательств».

О подборе смесей для пациентов

Все лечебные смеси, указывают в компании, отличаются по содержанию основных пищевых веществ, поэтому не могут быть идентичными. В соответствии со ст. 70 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», лечащий врач назначает лечение пациенту, в том числе и диетотерапию. Подбор, расчет, составление диеты осуществляются строго лечащим врачом-генетиком с учетом диагноза и различных особенностей организма, напоминают в компании.

«В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе, описание объекта закупки должно содержать показатели, позволяющие участникам торгов определить соответствие существующего на рынке товара установленным заказчиком требованиям в техническом задании. Заказчик вправе включить в закупку такие требования, которые отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих государственных функций», – следует из ответа от «Инфаприм».

В свою очередь, закон не обязывает заказчиков максимально широко описывать диапазон характеристик, объясняют в компании. Расширение минимальных и максимальных границ и показателей определенного лечебного питания ведет к неправильной трактовке объекта описания закупки, что может ввести в заблуждение участников торгов в части определения требуемых характеристик продуктов. Далее это может привести к неправильному формированию НМЦК и безграничной ценовой борьбе на понижение.

«Подобная практика расширений рамок технических заданий без учета конкретной обоснованной потребности заказчика противоречит самой логике № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – говорят в «Инфаприм».

О жалобах, поданных ИП Рыжковым

В компании считают, что площадка для госзакупок не должна быть местом для ведения научно-практической дискуссии о качестве и разнообразии продукции на российском рынке.

«В текстах жалоб видны попытки оказания давления, и вместо открытой дискуссии во врачебном сообществе с использованием доказательств клинической эффективности или примеров апробации продукции ИП Рыжков использует заседания УФАС в манипулятивных целях для воздействия на заказчиков и попытки влиять на выбор заказчиком продукции. Нежелание потенциального участника торгов приобрести продукцию у завода-изготовителя для обеспечения поставки в случае победы в торгах не является ограничением конкуренции», – заключили в «Инфаприм».

Ответ представителя ИП Рыжкова на комментарии компании «Инфаприм»

«Действительно, ИП Рыжков несколько лет весьма успешно реализовывал на торгах продукцию, произведенную компанией «Инфаприм». Однако не так давно по не зависящим от ИП Рыжкова причинам компания «Инфаприм» перестала предоставлять ему такую возможность, поэтому ИП был вынужден переориентироваться на аналогичную продукцию другого производителя. Эта продукция обладает тем же качеством и подобными характеристиками, что и продукция компании «Инфаприм», имеет все необходимые разрешительные документы и регистрацию для применения в России. Также она имеет очень хорошие оценки потребителей», – сообщил Vademecum представитель ИП Алексей Неструев.

Он отметил, что ИП в попытках наладить распространение альтернативного питания руководствуется исключительно положениями 44-ФЗ и именно в соответствии с нормативом были поданы жалобы: «Подтверждением абсолютной законности действий ИП Рыжкова являются факты принятия управлениями ФАС этих жалоб к рассмотрению и вынесение по ним решений и предписаний. Ни одна из жалоб не была отклонена по причине нарушения норм права или вследствие попыток «оказать давление».

Вследствие этого, настаивает представитель ИП, заявление компании «Инфаприм» о том, что «подача жалоб противоречит Закону 44-ФЗ», ложно. «Впрочем, не соответствует действительности и утверждение компании «Инфаприм» о том, что переход пациента с одного питания на другое может привести к дисфункциям желудочно-кишечного тракта. Всякие утверждения об этом в заседаниях ФАС были лишь эмоциональными высказываниями, не сопровождаемыми документальными подтверждениями. В то же время комиссиям ФАС не раз демонстрировались документы, подтверждавшие возможность и беспроблемность плавного перехода с одного питания на другое», – утверждает Алексей Неструев.

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