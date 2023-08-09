DSM Group: продажи средств для лечения угревой сыпи с ретиноидами выросли на 20%

В России растут продажи средств, содержащих ретиноиды. Ссейчас они являются самой востребованной группой препаратов для лечения угревой сыпи. За несколько лет их вес в структуре продаж вырос с 40% в рублях в 2019 году до 60% в 2022 году. Произошло это в основном за счет роста популярности системных средств, то есть препаратов в форме капсул, которые отпускаются строго по рецепту. Об этом GxP News сообщили в аналитической компании по фармрынку DSM Group.

По данным компании, за первое полугодие 2023 года емкость группы ретиноидов составила 1,8 млн упаковок. Это на 3% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего за шесть месяцев текущего года было продано таких лекарств на сумму 2,9 млрд рублей, что на 10% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

Чаще всего в 2023 году покупали ретиноиды в форме капсул, гелей и мазей. В рублях системные ретиноиды также занимают большую долю в структуре продаж, причем она стабильно растет с 2019 года. Однако в натуральном выражении пока еще наибольшую долю занимают лекарства для наружного применения (54% от оборота), отметили в DSM Group.

Примечательно, что на территории России производят всего четыре бренда таких лекарств, которые в стоимостном объеме занимают только 11%. И все они принадлежат отечественной компании «Ретиноиды». Большая же часть продаж приходится на импортных производителей. Всего на отечественном рынке представлено 11 брендов средств с ретиноидами.

Тройка лидеров среди брендов представлена системными препаратами: «Акнекутан» (доля в группе 32% в рублях), «Сотрет» (28%) и «Роаккутан» (11%). Среди местных средств самый большой объем реализации у марки «Эффезел» (10% и 4-я строчка).

Ретиноиды представляют собой вещества, являющиеся производными природного витамина А. Как рассказала GxP News собственник аптечной сети «Неболейка», член СРО «Ассоциация независимых аптек» Ирина Шишина, ретиноиды оказывают положительное воздействие на патогенез развития угревой сыпи. При разных степенях заболевания применяется разная техника лечения. Так, при легкой сыпи чаще всего применяются наружные средства – мази и гели, при средней мази комбинируют с антибиотиками, а при тяжелой степени заболевания чаще всего назначаются системные (таблетированные) ретиноиды.

«Ретиноиды сужают сальные железы, тем самым сокращая выделение кожного сала. Помимо этого, уменьшается воспалительная реакция вокруг сальных желез, а защитные функции кожи, напротив, повышаются», – пояснила она.

Как отметил врач превентивной и антивозрастной медицины сети Grand Clinic Семен Гребенников, наиболее эффективными в терапии акне по-прежнему остаются системные ретиноиды, в частности изотретиноин. Препарат показан пациентам с узловато-кистозными угрями и с часто рецидивирующими воспалительными высыпаниями, у которых лечение антибиотиками было неэффективным, а также больным с тенденцией к образованию рубцов.

«Эффективность ретиноидов действительно высока, и положительный результат можно получить гораздо быстрее, чем от уходов, инъекций и аппаратов. Но также важно учитывать возможные побочные эффекты ретиноидов. Данная группа препаратов оказывает выраженный гепатотоксический эффект, то есть может повреждать клетки печени», – добавил он.

Соответственно, при приеме препарата необходимо регулярно отслеживать печеночные ферменты, посоветовал врач.

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