Лекарства включили в первую категорию для северного завоза

Лекарства и медизделия включили в первую категорию для северного завоза. Поставщикам этой продукции окажут государственную поддержку.

Лекарственные средства включили в первую категорию грузов для северного завоза. Также в перечень попали медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания. Соответствующий Федеральный закон № 411-ФЗ от 04.08.2023 опубликован на портале правовой информации.

Поставщикам таких грузов правительство окажет господдержку, а руководство регионов сможет устанавливать дополнительные снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам, а также предельные оптовые и розничные цены на грузы первой категории и производные из них товары. Губернаторы северных регионов также смогут создавать стратегические запасы необходимых грузов. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Документ предполагает создание централизованной системы управления поставками грузов на труднодоступные территории страны. В частности, он вводит понятие «северный завоз», устанавливает полномочия госорганов, которые за него отвечают, разделяет товары по категориям, а также определяет территории, подпадающие под действие документа.

Законопроект, регулирующий завоз грузов на территории Крайнего Севера, был внесен правительством в Госдуму в феврале. Депутаты приняли документ сразу во втором и третьем чтениях в конце июля.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik