Минсельхоз определил размер госпошлин за регистрацию ветпрепаратов

Минсельхоз определил размер госпошлин за регистрацию лекарств для животных в рамках ЕАЭС. Так, за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации намерены установить пошлину в 461 тыс. руб. Соответствующие изменения в федеральный закон проходят общественное обсуждение.

Минсельхоз предложил внести изменения в статью 333.32.1 второй части Налогового кодекса РФ. Проект федерального закона проходит стадию общественного обсуждения до 29 ноября.

Авторы законопроекта предлагают установить госпошлину за регистрацию ветеринарных препаратов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации — 461 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат — 36 0 тыс. руб.;

за проведение экспертизы ветпрепарата для подтверждения его регистрации — 16 4 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках проведения процедуры подтверждения его регистрации — 149 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регистрационного досье ветпрепарата и экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в его регдосье — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регдосье ветпрепарата без проведения экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в регдосье — ‎ 191 тыс. руб.;

‎ за внесение изменений без проведения экспертизы регдосье ветпрепарата и экспертизы образцов в рамках процедуры внесения изменений в регдосье лекарства — 11 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры внесения изменений в регдосье — ‎ 231 тыс. руб.;

‎ за проведение экспертизы ветпрепарата для приведения его регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 220 тыс. руб.;

за принятие решения о возможности признания регистрации ветпрепарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к ЕАЭС после регистрации ветпрепарата, — 44 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов в целях признания регистрации ветпрепарата — 320 тыс. руб.

В случае утверждения закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официальной публикации.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

pharmvestnik