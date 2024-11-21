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Минсельхоз определил размер госпошлин за регистрацию ветпрепаратов

Минсельхоз определил размер госпошлин за регистрацию лекарств для животных в рамках ЕАЭС. Так, за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации намерены установить пошлину в 461 тыс. руб. Соответствующие изменения в федеральный закон проходят общественное обсуждение.

Минсельхоз предложил внести изменения в статью 333.32.1 второй части Налогового кодекса РФ. Проект федерального закона проходит стадию общественного обсуждения до 29 ноября.

Авторы законопроекта предлагают установить госпошлину за регистрацию ветеринарных препаратов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

  • за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации — 461 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов на ветпрепарат — 360 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы ветпрепарата для подтверждения его регистрации — 164 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках проведения процедуры подтверждения его регистрации — 149 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы регистрационного досье ветпрепарата и экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в его регдосье — 323 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы регдосье ветпрепарата без проведения экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в регдосье — 191 тыс. руб.;
  • за внесение изменений без проведения экспертизы регдосье ветпрепарата и экспертизы образцов в рамках процедуры внесения изменений в регдосье лекарства — 11 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры внесения изменений в регдосье — 231 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы ветпрепарата для приведения его регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 323 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 220 тыс. руб.;
  • за принятие решения о возможности признания регистрации ветпрепарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к ЕАЭС после регистрации ветпрепарата, — 44 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов в целях признания регистрации ветпрепарата — 320 тыс. руб.

В случае утверждения закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официальной публикации.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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20 ноября, 2024 | Просмотров: 100