Россельхознадзор рассказал о получении сертификата GMP иностранными компаниями

На данный момент сертификат GMP, выданный Россельхознадзором, есть у 37 иностранных производителей ветеринарных препаратов. Еще по 25 площадкам готовятся отчеты по итогам инспекций, а другие 24 включены в график инспектирования на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Одним из последних, например, инспектирование на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики – GMP – прошла крупная компания из Беларуси: иностранное производственное унитарное предприятие «ВИК – здоровье животных».

В ведомстве напоминают, что «правила надлежащей производственной практики ЕАЭС были приняты в 2016 году и являются обязательными для исполнения как зарубежными, так и российскими производителями лекарств для ветеринарного применения».

C 1 сентября 2023 года иностранные ветпроизводители, которые не прошли российскую аттестацию GMP, не смогут ввозить свою продукцию в страну. Решение об этом принято в 2021 году – компаниям предоставили два года на подготовку. В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей считают, что из-за этого Россия лишится большей части импортных ветпрепаратов.

gxpnews