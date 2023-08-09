83% сотрудников аптек рекомендуют БАД

В то время как продажи лекарственных препаратов в России снижаются, рынок биологически активных добавок продолжает расти. Этому росту активно способствуют фармацевты: 83% сотрудников аптек рекомендуют их покупателям, показывают результаты опроса, проведенного на сайте «Фарма РФ».

Оборот биологически активных добавок (БАД) в России растет: в первом квартале 2023 года россияне потратили на их покупку 30,56 млрд рублей, по данным DSM Group. Одним пациентам биодобавки назначают врачи, другим рекомендуют провизоры и фармацевты, третьи приобретают их, не советуясь ни с теми, ни с другими.

Отношение к БАД фармацевтов и врачей очень похоже: только 14% фармацевтов, принявших участие в опросе «Фарма РФ», отрицательно относятся к применению БАД (среди врачей противников добавок 16%). Сторонников добавок и сохраняющих нейтралитет среди фармацевтов примерно поровну – 42% и 44% соответственно.

А вот покупатели ценят БАД выше, чем фармацевты: почти у половины респондентов (45%) клиенты приобретают биодобавки несколько раз в день; 27% опрошенных говорят, что их покупает каждый пятый, а 15% говорят, что их покупает каждый второй. И только к 12% за БАД приходят редко.

Почти половина (48%) пациентов, по оценке фармацевтов, принявших участие в опросе, покупают БАД по собственной инициативе, 30% основываются на рекомендациях провизоров/фармацевтов, а по назначению врача покупают БАД очень редко – только 8%.

Несмотря на то что только треть покупателей основывается на рекомендация фармацевтов/провизоров, 83% опрошенных подтвердили, что рекомендуют биодобавки посетителям. Не рекомендуют БАД лишь 14% участников опроса.

76% фармацевтов-респондентов рекомендуют БАД в дополнение к основным лекарственным препаратам, 60% советуют добавки в качестве профилактики заболеваний. Существенно меньше – 19% – советуют принимать БАД для «смягчения» действия синтетических препаратов, а 14% советуют принимать их в качестве «плацебо»/моральной поддержки».

Чем же руководствуются фармацевты, рекомендуя покупателям БАД? Почти половина (49%) респондентов говорит, что главным для них является хорошая репутация средства, основанная на отзывах коллег и клиентов. При этом репутация производителя важна для 38% респондентов. Важными аргументами стали эффективность (40%), безопасность (39%) и доказательная база (30%). 36% респондентов рекомендуют БАД при условии, что они являются собственной торговой маркой сети и/или продукцией партнеров. А почти треть (30%) рекомендует приобрести БАД, чтобы увеличить средний чек.

Методология: опрос проходил с 29 мая по 13 июня 2023 года на сайте сообщества «Фарма РФ», участие в нем приняли 250 специалистов из всех регионов России.

gxpnews