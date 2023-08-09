ВОЗ обнаружила в продаже в Ираке индийский сироп от кашля с превышением токсинов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила в продаже в Ираке сиропы от кашля индийского производства, которые могут быть смертельно опасными из-за превышения токсинов. В продукции по крайней мере одной из партий содержится 0,25% диэтиленгликоля и 2,1% этиленгликоля, в то время как допустимый предел безопасности для обоих этих веществ составляет до 0,10%, говорится в опубликованном ВОЗ предупреждении.

Сиропы производства компании Fourrts India Laboratories продавались под брендом Cold Out. Превышение в анализах токсичных веществ (диэтиленгликоль и этиленгликоль вызывают острое повреждение почек) может указывать на то, что компания причастна к смертельным случаям приема лекарств среди детей нескольких стран.

Так, по предварительным данным, несколько индийских компаний при создании сиропов от кашля либо применили промышленный пропиленгликоль вместо пищевого, либо вовсе заменили его на диэтиленгликоль и этиленгликоль.

Сиропы от кашля, произведенные в Индии, связаны с гибелью не менее 300 детей в Гамбии, Узбекистане, Индонезии и Камеруне в прошлом году. В связи с этим Индия приостановила действие лицензий на производство трех компаний (Yarindo Farmatama, Universal Pharmaceutical Industries, AFI Farma), а также запретила деятельность Maiden Pharmaceuticals, Marion Biotech и Riemann Labs. С 1 июня 2023 года в Индии ввели обязательную проверку качества сиропов перед экспортом.

gxpnews