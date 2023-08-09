Опрос: 32% россиян лечатся народными средствами наравне с лекарствами

ВЦИОМ провел опрос среди 1600 совершеннолетних россиян, расспросив их об отношении к народной медицине. Выяснилось, что среди респондентов практики обращения к различным методам народной медицины достаточно распространены (71%), причем независимо от возраста, пола и места проживания (городская или сельская местность). Тем не менее только 6% пользуются исключительно методами народной медицины, игнорируя врачебную помощь, в случае заболевания.

Наиболее популярна у опрошенных россиян фитотерапия – лечение травами (38%). Далее идет лечение продуктами пчеловодства (30%) и баней (23%), мануальная терапия (18%) и точечный массаж (17%). Еще 15% рассказали об опыте обращения к иглоукалыванию, а 13% выбрали гомеопатию. Реже приверженцы народной медицины обращаются к ароматерапии, чистке организма от шлаков и домашним приборам биорезонансной терапии (по 10%), а 7% выбирают остеопатию. Еще 5% практиковали заговоры от болезней и сглаза, а к целителям или экстрасенсам обращались 4%.

Опрос показал, что большинство тех (47%), кто обращается к врачу в случае недомогания, лечатся все же только лекарствами, а 32% опрошенных применяют народные методы наравне с приемом лекарств, которые прописал врач. Только 17% респондентов в случае болезни не обращаются к врачам, в том числе 11% вовсе не лечатся, надеясь, что болезнь пройдет сама.

Ранее в Инжиниринговом центре Национальной технологической инициативы «Хелснет» предложили возродить в России отрасль лекарственного растениеводства. Для осуществления данной инициативы необходимо в первую очередь создать единый концерн для объединения агропарков, научных центров и вендоров.

gxpnews