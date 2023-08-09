В РФ предложили возродить отрасль лекарственного растениеводства

Эксперт Инжинирингового центра Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», председатель правления Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств Омар Тусупов считает, что российская отрасль лекарственного растениеводства находится в упадке. Для ее возрождения необходимо создать единый концерн, который объединил бы агропарки, научные центры и вендоров.

«Нужен единый концерн, включающий аграрный блок (агропарки), научный блок (НИИ и лаборатории), образовательный блок (кафедры, опытные станции, фитоцентры и ботсады) и бизнес (заводы и торговый дом)», – разъяснил он ТАСС во время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг», проходящего в Новосибирске 5 августа.

Несмотря на то что травы входят в основы продуктов питания, косметической и фармацевтической промышленности, их изучением занимается только Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений, а выращиванием с целью продажи и использования в лечебных целях – лишь ограниченное количество организаций. В Инжиниринговом центре НТИ «Хелснет» считают, что возрождение отечественного лекарственного растениеводства в настоящее время актуально в том числе для замещения импортного сырья.

gxpnews