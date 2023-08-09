Систему прослеживаемости фармсубстанций планируется внедрить в 2024 году

В разработке у Минпромторга РФ находится проект постановления о создании системы прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций. Платформа будет готова к запуску не ранее сентября 2024 года, заявила заместитель главы ведомства Екатерина Приезжева.

С помощью системы можно будет удостовериться в фактическом осуществлении стадий производства, а не только наличии такой технологической возможности. «Это автоматизированная цифровая система, которая будет „подтягивать” ресурсы из других межведомственных систем, чтобы мы были убеждены, что производитель <…> действительно все производит локально», – объяснила она в ходе беседы с ТАСС.

В целях поддержки инвестиционных проектов, направленных на производство фармсубстанций по полному циклу, по словам Приезжевой, государство запустило несколько механизмов поддержки. Это, в частности, кластерная инвестиционная платформа, которая дает возможность привлечь льготные инвестиционные кредиты от 1 млрд до 100 млрд рублей по ставке 5,55% годовых. Кредит предоставляется на время реализации инвестиционной фазы плюс два года.

Кроме того, готовятся изменения в области закупок, в соответствии с которыми производители препаратов по полному циклу получат безусловный приоритет перед конкурентами. Речь идет о механизме «второй лишний» для лекарств, производимых по полному циклу на территории ЕАЭС.

«Мы даем возможность всем, кто претендует на эти меры поддержки, технически и организационно подготовиться к новым правилам игры на рынке», – заключила замминистра, говоря о разрабатываемой системе прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций.

Ранее с заявлением о необходимости внедрения в РФ системы прослеживаемости для интермедиатов и фармсубстанций заявили в Ассоциации российских фармацевтических производителей ЕАЭС. Основной целью было озвучено недопущение предоставления преференций производителям, которые не организуют синтез молекулы субстанции на территории России и производят препараты из иностранных субстанций на основе, например, упоминаний в регдосье альтернативной российской субстанции.

gxpnews