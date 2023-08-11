FDA выпустило рекомендации по минимизации канцерогенных химических веществ в ЛП

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило для немедленного применения новое отраслевое руководство по производству лекарств, которые могут содержать примеси нитрозаминов (NDSRI). В нем содержатся рекомендации по прогнозированию возможного мутагенного и/или канцерогенного потенциала NDSRI, что позволяет определить безопасные пределы допустимого потребления для конкретных видов терапии, сообщает Pharmaceutical Technology.

N-нитрозамины – это химические соединения, обладающие возможным канцерогенным действием на организм человека и потенциально присутствующие в активных фармацевтических ингредиентах (API). Каждый нитрозамин имеет структурное сходство с определенным API, и FDA предлагает проводить оценку безопасности с учетом риска для определения допустимых пределов потребления лекарств.

FDA определяет допустимый уровень потребления как «уровень, который приблизительно соответствует повышенному риску развития рака, составляющему один дополнительный случай на 100 тысяч человек, исходя из консервативного предположения о ежедневном воздействии примеси в течение всей жизни (70 лет)».

Компаниям предлагается определять предел с помощью метода категоризации прогнозируемого канцерогенного потенциала. Этот метод был разработан учеными FDA в сотрудничестве с международными органами регулирования лекарственных средств для оценки прогнозируемой канцерогенной способности NDSRI на основе структурных особенностей соединений.

Центр оценки и исследования лекарственных средств (CDER) FDA отметил недостаток исследований канцерогенности и мутагенности, что затрудняет установление допустимых пределов потребления. Агентство подчеркнуло, что эта «слепая зона» ранее приводила к проведению ненужных исследований, проблемам с регулированием, а в крайних случаях – к прекращению выпуска некоторых лекарственных средств.

Эта проблема стала актуальной в 2018 году, когда агентство получило предупреждение о наличии примеси, идентифицированной как N-нитрозодиметиламин (NDMA), в блокаторе ангиотензиновых рецепторов валсартане. FDA одобрило валсартан под торговой маркой Diovan компании Novartis в 2005 году для лечения гипертонии. В связи с обнаружением примеси FDA несколько раз отзывало дженерические версии этого препарата, что потребовало проведения дополнительных исследований и, как следствие, привело к периодическому дефициту лекарственных средств.

В 2020 году FDA выпустило отраслевое руководство, предписывающее производителям принимать меры по обнаружению и предотвращению недопустимых уровней примесей нитрозаминов в своих препаратах или полностью избегать их присутствия, если это возможно. Это включает в себя проведение оценки рисков, подтверждающей испытания при их выявлении, а также информирование о внесенных изменениях, направленных на снижение содержания таких примесей.

Агентство опубликовало новое руководство без каких-либо предварительных комментариев со стороны общественности. Руководство распространяется на препараты, находящиеся на рынке, и препараты, находящиеся в стадии клинической разработки.

gxpnews