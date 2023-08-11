Индийская компания за 9,2 млрд рублей построит фармзавод в Мурманске

Соглашение о сотрудничестве еще на ПМЭФ-2023, в июне, подписали генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «СафФарм» Кумар Дивеш. Компания получила статус резидента Арктической зоны РФ, что дает ей некоторые преференции, включая налоговые льготы.

Комплекс общей площадью 14,5 тысячи кв. м будет производить лекарственные препараты в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель, а также других форм. Предполагается, что в год завод будет выпускать 1,3 млрд единиц лекарственной продукции. На производстве создадут 280 рабочих мест.

Как заявил Кумар Дивеш, завод сможет удовлетворить внутренний российский спрос. Кроме того, планируется экспортировать около 10% продукции в страны СНГ.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «СафФарм» зарегистрировано в Мурманске 24 мая 2023 года. Доля в размере 60% этого юрлица принадлежит индийской Safecon Lifesciences, еще 40% – у российского ООО «БиЭфСи», которым на 100% владеет также индийская Eniker Bio Science.

На ПМЭФ-2023 анонсированы и другие масштабные проекты, в том числе в фармотрасли. Так, компания «Фармасинтез» заключила три соглашения с Калужской областью на общую сумму более 20 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей «Фармасинтез» вложит в четвертую очередь завода в Санкт-Петербурге.

В Калужской области «Фармасинтез» планирует создать комплекс по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм и два предприятия. В индустриальном парке «Воротынск» будет построено 19 производственных и вспомогательных сооружений. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2032 год. Сейчас компания ведет предпроектные работы по первому этапу. Он включает строительство завода субстанций и предприятия по выпуску готовых лекарственных форм. Оба они должны запуститься к 2026 году.