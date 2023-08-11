Novo Nordisk приобретает разработчика лекарств от ожирения Inversago

Датский фармпроизводитель Novo Nordisk купит канадскую компанию Inversago Pharma, которая занимается разработкой методов лечения людей с ожирением, диабетом и метаболическими нарушениями. Стоимость сделки составит $1,07 млрд, сообщает Reuters.

В разработке у Inversago, в частности, препарат INV-202, блокирующий аппетит. Испытания начальной стадии показали его эффективность в борьбе с ожирением: клинически значимая потеря веса наблюдалась в течение 28 дней. В настоящее время изучение его влияния на организм продолжается.

«INV-202 – потенциально первый в своем классе блокатор CB1r периферического действия, разрабатываемый для лечения метаболического синдрома и связанных с ним осложнений. Клинические результаты фазы 1b продемонстрировали благоприятную безопасность и переносимость, а также фармакокинетические и фармакодинамические эффекты у пациентов с признаками метаболического синдрома в течение 28-дневного периода лечения», – говорится в отчете канадской компании от 23 июня.

Ранее Novo Nordisk опубликовала результаты исследований о влиянии препарата против диабета и ожирения Wegovy на состояние лиц с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выяснилось, что препарат на 20% снижает риск сосудистых катастроф. В связи с этой новостью акции компании поднялись на 17,2%, в результате чего Novo Nordisk стала второй по капитализации компанией в Европе. На первом месте – крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton).

gxpnews