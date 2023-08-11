FDA одобрило препарат Johnson & Johnson для лечения рака крови

Фармкомпания Johnson & Johnson (J&J) сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в ускоренном режиме одобрило ее препарат на основе антител для лечения пациентов с трудноизлечимым видом рака крови, пишет Reuters.

Решение FDA основано на данных исследования, проведенного на средней стадии, которое показало, что у 73,6% пациентов удалось добиться частичного или полного исчезновения рака. Примечательно, что агентство потребовало поместить на этикетку препарата самое строгое предупреждение о безопасности, указывающее на риск развития агрессивного иммунного ответа или синдрома выброса цитокинов, а также неврологической токсичности.

Препарат Talvey (талькетамаб) одобрен в качестве метода лечения пациентов с рецидивом множественной миеломы, которые получили не менее четырех предыдущих линий лечения (вводится подкожно раз в неделю). Средство относится к классу биспецифических антител, предназначенных для объединения раковых и иммунных клеток, чтобы иммунная система организма могла уничтожить опухоль.

Множественная миелома – форма рака, которая зарождается в костном мозге и в конечном итоге нарушает выработку нормальных клеток крови. Другие доступные варианты лечения при таком диагнозе включают препараты Carvykti компании J&J и Abecma от Bristol-Myers Squibb, которые относятся к классу CAR-T-терапии.

«Несмотря на то что возможности борьбы с множественной миеломой за последние годы значительно расширились, заболевание остается неизлечимым, поэтому пациенты нуждаются в новых методах лечения», – заявил генеральный директор некоммерческой организации Multiple Myeloma Research Foundation Майкл Андрейни.

Ранее FDA в ускоренном режиме одобрило экспериментальную терапию швейцарской Roche для лечения одного из видов прогрессирующего рака крови. Препарат Columvi (глофитамаб) применим для борьбы с диффузной В-крупноклеточной лимфомой у взрослых, которые ранее получили не менее двух линий лечения до рецидива.

gxpnews